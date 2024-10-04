«Небольшой дождь на всю первую половину дня»: петербуржцам рассказали, какая погода будет в пятницу

Температура воздуха останется на уровне плюс 9 градусов Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что сегодня, 4 октября, циклон находится пока ещё над югом Псковской области, но продолжит смещаться на северо-восток и пройдет центром через Новгородскую область.