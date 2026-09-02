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Коллекторы зафиксировали рекордное количество досудебных погашений долгов

Россияне стали значительно активнее гасить просроченные долги без суда – за первое полугодие 2026 года так поступили 525 тысяч человек, пишет Forbes со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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