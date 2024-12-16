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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»

Звездный форвард вернулся в команду на матч с «Мемфисом» в воскресенье. 39-летний Джеймс, которого беспокоила стопа, пропустил две игры на отрезке в 10 дней.

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