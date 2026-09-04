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Регионы России

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Пентагон отключил рекламные маячки для защиты своих военнослужащих

Пентагон отключил рекламные маячки для защиты своих военнослужащих

Командование ВВС США отключило эти идентификаторы ещё два месяца назад, а недавно аналогичные меры приняли силы специальных операций на технике под управлением Windows.

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