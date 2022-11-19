«Ювентус» выкупит Мойзе Кина за 30 млн евро у «Эвертона» летом

«Ювентус» выкупит форварда Мойзе Кина у «Эвертона» в 2023 году. По данным Transfermarkt, по окончании сезона туринцы заплатят за 22-летнего итальянца 30 млн евро.
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