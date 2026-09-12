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Ветеран краудфандинга предложил доработать правила SEC для криптоактивов

Ветеран краудфандинга предложил доработать правила SEC для криптоактивов

Ким Уэйлс, одна из заметных фигур в сфере инвестиционного краудфандинга, направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) комментарии к проекту Regulation Crypto Assets.

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