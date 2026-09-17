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Царьград

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Клопп осудил победу АдГ в Саксонии, призвал к патриотизму

Клопп осудил победу АдГ в Саксонии, призвал к патриотизму

Юрген Клопп, тренер сборной Германии, на пресс-конференции раскритиковал победу партии АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт, заявив о необходимости позитивного патриотизма.

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