Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

203 подписчика

Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена

Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена

На иностранных наемников ВСУ не будут распространяться правила Женевской конвенции о военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин на командном пункте в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх