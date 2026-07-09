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Назван способ избавиться от пылевых клещей при стирке постельного белья

Назван способ избавиться от пылевых клещей при стирке постельного белья

Руководитель отдела маркетинга британской компании Land of Beds, эксперт по постельным принадлежностям и здоровому сну Джудит Акерс назвала способ избавиться от пылевых клещей при стирке постельного белья.

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