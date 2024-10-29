ВМС США принесли извинения за атаку на индейскую деревню на Аляске в XIX веке В Соединенных Штатах вспомнили о событии 140-летней давности, произошедшем на Аляске, и решили извиниться за него.
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ВМС США принесли извинения за атаку на индейскую деревню на Аляске в XIX веке В Соединенных Штатах вспомнили о событии 140-летней давности, произошедшем на Аляске, и решили извиниться за него.
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