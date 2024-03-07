Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    кто такую ересь распространяет ублюдки! ауууу!!!Камила Валиева ис...
  • Вадим Лебедев
    Для Зели, удар по нему нашей ракетой - слишком честь велика... Для него и пули жалко.Медведев прокомме...
  • Ed
    А кадры для этого есть? Или все вакансии забьют своими человечками и вместо чубайсовского одного Нано появятся многоч...В новых регионах ...

Сийярто оценил решение Шольца не отправлять киевскому режиму ракеты Taurus

Сийярто оценил решение Шольца не отправлять киевскому режиму ракеты Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение не поставлять украинской стороне ракеты Taurus. Это заявление прокомментировал в беседе с РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Да все отправит Шольц, куда он денется... Германия же не самостоятельное государство. ДВАЖДЫ! Во-первых (или во-вторых) Евросоюз (требуется &quot;шагать в ногу&quot;); во-вторых (или во-первых), зависимость от США и подчиненность  им согласно послевоенному 2-х стороннему договору, до 2090(какого-то) года. Так  что нечего и дергаться. КАК США ПРИКАЖУТ, ТАК ГЕРМАНИЯ И ИСПОЛНИТ!!.... О чем думал Горбачев, когда &quot;объединял&quot; Германию и что-то там еще подписывал с американским вассалом НА ВЕКИ?!! О чем башка думала?!! Тупорылая тварь, чего натворил!! Еще похлеще Хрущева!!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх