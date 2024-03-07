Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение не поставлять украинской стороне ракеты Taurus. Это заявление прокомментировал в беседе с РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто оценил решение Шольца не отправлять киевскому режиму ракеты Taurus
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да все отправит Шольц, куда он денется... Германия же не самостоятельное государство. ДВАЖДЫ! Во-первых (или во-вторых) Евросоюз (требуется "шагать в ногу"); во-вторых (или во-первых), зависимость от США и подчиненность им согласно послевоенному 2-х стороннему договору, до 2090(какого-то) года. Так что нечего и дергаться. КАК США ПРИКАЖУТ, ТАК ГЕРМАНИЯ И ИСПОЛНИТ!!.... О чем думал Горбачев, когда "объединял" Германию и что-то там еще подписывал с американским вассалом НА ВЕКИ?!! О чем башка думала?!! Тупорылая тварь, чего натворил!! Еще похлеще Хрущева!!
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