Отбивные из телятины по итальянски – новый и необычный рецепт

Обычные отбивные уже не нравятся вашим домашним? Они приелись? Тогда рецепт ниже вам подойдет - удивите свою семью! Ингредиенты 6 котлет из телятины (около 200 г каждая), кости еще остаются 4 яйца 10 мелко нарезанных листьев базилика 2 столовые ложки мелко натертого пармезана 200 г сушеных панировочных сухарей оливковое масло, для жарки дольки лимона, жареные кабачки и салат (по желанию) Отбивная из телятины Метод Шаг 1 Используйте смягчитель или скалку, чтобы разгладить отбивные, оставив кости прикрепленными, а затем срежьте жир.