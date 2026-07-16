24-я ракетка мира Томми Пол женился на Пейдж Лоренц. Пара начала встречаться в 2022 году. Пейдж – инфлюенсер с миллионом подписчиков в инстаграме.
Пол женился
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24-я ракетка мира Томми Пол женился на Пейдж Лоренц. Пара начала встречаться в 2022 году. Пейдж – инфлюенсер с миллионом подписчиков в инстаграме.
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