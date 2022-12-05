Театр абсурда

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Хвост бешеной собаки

Хвост бешеной собаки

Можно ли вылечить бешеную собаку, отрубив ей хвост? А если рубить не целиком, а мелкими кусочками, по частям?Тоже нет?Почему же тогда кто-то думает, что Украину можно избавить от нацизма, тяжелого социально-политического заболевания государства и общества, действуя подобным методом, уничтожая отдельные подразделения украинской армии и нацформирований, но не уничтожая при этом сам источник нацизма, террористическое профашистское государство, не лишая его финансовой и военной подпитки, постоянно продлевающей существование нацистского режима?Почему же именно таким методом проводится СВО?Ведется уничтожение отдельных подразделений ВСУ/ВФУ, их личного состава и военной техники.

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