Можно ли вылечить бешеную собаку, отрубив ей хвост? А если рубить не целиком, а мелкими кусочками, по частям?Тоже нет?Почему же тогда кто-то думает, что Украину можно избавить от нацизма, тяжелого социально-политического заболевания государства и общества, действуя подобным методом, уничтожая отдельные подразделения украинской армии и нацформирований, но не уничтожая при этом сам источник нацизма, террористическое профашистское государство, не лишая его финансовой и военной подпитки, постоянно продлевающей существование нацистского режима?Почему же именно таким методом проводится СВО?Ведется уничтожение отдельных подразделений ВСУ/ВФУ, их личного состава и военной техники.