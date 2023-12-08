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Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона Остин угрожал конгрессменам

Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона Остин угрожал конгрессменам

Последнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина, который якобы угрожал членам Конгресса США отправить их родственников «сражаться с Россией», лишь подтверждают неспособность Вашингтона убедить оппозиционную партию в важности поддержки Киева.

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