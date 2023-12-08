Последнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина, который якобы угрожал членам Конгресса США отправить их родственников «сражаться с Россией», лишь подтверждают неспособность Вашингтона убедить оппозиционную партию в важности поддержки Киева.
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