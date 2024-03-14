"Заводы уничтожены - страна разваливается": Самая мощная атака на Россию уже началась

Людмила Лиханова

Почему мы не стряпаем такую фигню? Потому, что СИЛЬНОМУ НЕ НУЖНА ПОДОБНАЯ ЧУШЬ. МЫ СПОКОЙНО И МЕТОДИЧНО ДЕЛАЕМ СВОЮ ВОИНСКУЮ РАБОТУ И ПЕРЕМАЛЫВАЕМ ВРАГА. А ципсота просто старается напоследок урвать у хозяев свою пайку. Но они, идиоты, даже не знают КАК их наё...открываю тайну финансов: на каждого такого выделен четкий бюджет, но...им дают 10-15 % ( в зависимости от жадности руководителя) и никаких гарантий, что после их скорой ненужности их кто-то захочет взять к себе. Возьмут наиболее умных, а таковых среди них - мизер, остальные - просто туалетная бумага. И вот вопрос: КУДЫ ИМ ПОДАТЬСЯ? За бугром они будут не нужны, в Россию, так они уже ВСЕ В БАЗЕ ДАННЫХ ФСБ Т.К. СПЕЦЫ ЛЕГКО ПРОСЛЕЖИВАЮТ ЦЕПОЧКУ НИКОВ И ПР. И стОит им только сунуться в Россию они тут же попадают под наблюдение и отлов спецами. ВСЁ , РЕБЯТКИ, ВЫ ПОЧТИ ПРИПЛЫЛИ. ПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ - ШЛАК, ОТБРОС🤣🤣🤣