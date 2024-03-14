Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Заводы уничтожены - страна разваливается": Самая мощная атака на Россию уже началась

"Заводы уничтожены - страна разваливается": Самая мощная атака на Россию уже началась

Откуда в соцсетях и мессенджерах появилось столько паникёров? "Заводы уничтожены – жди подорожания ВСЕГО!", "начался развал страны" и прочие высказывания сейчас льются как из рога изобилия.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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9 час.
Юрий Золотарев
Урроды!!!
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5 час.
Людмила Лиханова
Почему мы не стряпаем такую фигню? Потому, что СИЛЬНОМУ НЕ НУЖНА ПОДОБНАЯ ЧУШЬ. МЫ СПОКОЙНО И МЕТОДИЧНО ДЕЛАЕМ СВОЮ ВОИНСКУЮ РАБОТУ И ПЕРЕМАЛЫВАЕМ ВРАГА. А  ципсота просто старается напоследок урвать у хозяев свою пайку. Но они, идиоты, даже не знают КАК их наё...открываю тайну финансов: на каждого такого выделен четкий бюджет, но...им дают 10-15 % ( в зависимости от жадности руководителя) и никаких гарантий, что после их скорой ненужности их кто-то захочет взять к себе. Возьмут наиболее умных, а таковых среди них - мизер, остальные - просто туалетная бумага. И вот вопрос: КУДЫ ИМ ПОДАТЬСЯ? За бугром они будут не нужны, в Россию, так они уже ВСЕ В БАЗЕ ДАННЫХ ФСБ Т.К. СПЕЦЫ ЛЕГКО ПРОСЛЕЖИВАЮТ ЦЕПОЧКУ НИКОВ И ПР. И стОит им только сунуться в Россию они тут же попадают под наблюдение и отлов спецами. ВСЁ , РЕБЯТКИ, ВЫ ПОЧТИ ПРИПЛЫЛИ. ПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ - ШЛАК, ОТБРОС🤣🤣🤣
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3 час.

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