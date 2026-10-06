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Ura.ru: с точки зрения психологии переход в новую школу — это утрата сразу нескольких важных опор

Ura.ru: с точки зрения психологии переход в новую школу — это утрата сразу нескольких важных опор

Переход в новую школу — серьезное испытание для всей семьи, сообщается в материале URA.RU . Родители могут помочь ребенку пройти период адаптации мягче.

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