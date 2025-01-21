В Челябинской области закрыли движение по трассе М-5

На южноуральском участке трассы М-5 временно ограничено движение автобусов и грузовиков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службу Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильные осадки в виде снега, порывы ветра, ограничение видимости) с 07:00 вторника, 21 января, введено временное ограничение движения автотранспорта на участке 1548 км (граница с Башкирией) до 1780 км (развязка на Чебаркуль) автодороги «М5 Урал».