В Хабаровске при ДТП с автобусом пострадали 23 человека, среди них дети

В Хабаровске число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом возросло до 23 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, все они обратились за медицинской помощью после аварии, произошедшей утром 6 июня.
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