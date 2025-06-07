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В Хабаровске при ДТП с автобусом пострадали 23 человека, среди них дети

В Хабаровске при ДТП с автобусом пострадали 23 человека, среди них дети

В Хабаровске число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом возросло до 23 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, все они обратились за медицинской помощью после аварии, произошедшей утром 6 июня.

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