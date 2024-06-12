Suzuki не позволила Toyota скопировать Jimny: вот как бы выглядел такой внедорожник

В конце прошлого года в Японии разгорелся небольшой скандал. Toyota и Suzuki, активно использующие модель бейдж-инжиниринга и обменивающиеся автомобилями в рамках сотрудничества, пришли к определенному конфликту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии