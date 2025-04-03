Депутат Чаплин рассказал о запретах для бассейнов на даче

Дачные бассейны находятся "вне правового поля", и депутатам давно пора с ними разобраться.Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что говорит закон о сооружении на дачах и садовых участках бассейнов.