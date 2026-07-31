Озвучен доступный способ сохранения ясности ума в старости

Команда ученых из Осакского столичного университета выяснила, что общественные пространства, позволяющие пожилым людям регулярно встречаться для общения и совместных хобби, могут замедлять понижение когнитивных функций.
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