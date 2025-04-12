11 моделей обуви, которые не красят даже продуманный образ

Многим хочется, чтобы новая пара обуви была не только удобной, но и стильной. Однако некоторые модели хорошо смотрятся лишь на полке в магазине и, к сожалению, могут невольно испортить даже самый роскошный наряд.
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