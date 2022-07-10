Приморье присоединилось к проекту "Россия в движении"

Приморье вошло в число 43 регионов, участвующих в физкультурно-спортивном проекте "Россия в движении", реализуемом в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт правительства края.
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