Резкое заявление Билла Гейтса о криптовалюте: «Люди с высоким IQ обманули сами себя»

Билл Гейтс резко высказался о криптовалюте, заявив, что она бесполезна. «Есть люди с высоким IQ, которые обманули сами себя в этом вопросе», — сказал миллиардер и соучредитель Microsoft в интервью The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии