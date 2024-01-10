На Алтае задержали мужчину, присягнувшего украинским террористам

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края по подозрению в совершении государственной измены. Подозреваемый 1991 года рождения сам вышел на связь с украинскими террористами и предложил им помощь и содействие.
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