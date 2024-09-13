Белый дом не ждет сообщений про удары ВСУ по РФ после встречи Байдена и Стармера

Белый дом не ожидает, что после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера будут сделаны какие-либо заявления о разрешении Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.
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