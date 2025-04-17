Россия будет расценивать любой удар крылатыми ракетами TAURUS по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины▪️Мерцу нужно уяснить это, подчеркнула официальный представитель МИД России Захарова.
Последнее предупреждение России Германии
Комментарии
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Юрий анин
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11 час.
владимир рябченко
Поэтому матриархат сдох... Видать что-то с мозгами не так!?
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6 час.
Валерий Светлый
вряд ли последний фюрер способен соображать...
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4 час.
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