Глава Пентагона делился секретными данными о ударах по Йемену в личном чате с семьей

Министр обороны США Пит Хегсет оказался в центре скандала из-за утечки секретной информации. Как выяснило издание The New York Times, он размещал детали военных операций против йеменских хуситов в личном чате мессенджера Signal, куда входили его супруга, брат и адвокат.
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