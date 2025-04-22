Экс-замминистра обороны Булгаков дал в суде показания по делу Тимура Иванова

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд допросил бывшего заместителя министра обороны РФ генерал армии Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, по делу другого экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».