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Четверо подростков пострадали в ДТП в Югре

ДТП с участием легковушки ВАЗ и грузовика FAW произошло в Югре. Пострадали четверо подростков. В результате аварии пострадали 15-летний водитель ВАЗ и трое его несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Югре.

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