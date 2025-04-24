Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации боевиков в Сумской области

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации боевиков в Сумской области

Российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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