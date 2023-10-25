Шойгу наградил медалями командиров бригад морской пехоты ТОФ и ЧФ

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил командира отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковника Михаила Гудкова и командира отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковника Олега Власова.
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