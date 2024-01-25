Опыт или интуиция: почему Гайдар точно знал, что страну ждет война Евгения КомароваНа фоне 120-летнего юбилея приходится вспоминать о том далеком 22 января 1904 года, когда в дворянско-разночинской семье появился первенец, получивший имя Аркадий в честь деда по матери, Сальковой.