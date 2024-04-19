Калории, а не время приема пищи, ключ к похудению

Прямое исследование людей с ожирением и преддиабетом, которые съедали одинаковое количество ежедневных калорий, где одна группа соблюдала график голодания, а другая питалась свободно, не обнаружили никаких различий в потере веса или других показателях.
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