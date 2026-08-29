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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угаров о «Зените»: «Команда совершенно не готова. Футболисты не хотят играть, или что-то происходит внутри коллектива. Им все равно, проиграли они «Спартаку» или «Родине», голова о другом болит»

Денис Угаров оценил форму « Зенита » в этом сезоне после победы команды над « Факелом » (1:0). – О чем говорят матчи, когда «Зенит» на тоненького вырывает победы у аутсайдеров? – Ну конечно это говорит о том, что команда совершенно не готова.

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