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Мантуров: 100 млрд рублей вложили в перезапуск в России иностранных автозаводов

Мантуров: 100 млрд рублей вложили в перезапуск в России иностранных автозаводов

Около 100 млрд рублей направлено на реадаптацию площадок ушедших из России автокомпаний, сообщил Денис Мантуров.

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