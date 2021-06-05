«Тампа» и «Каролина» забили 8 голов за период. «Лайтнинг» отыгрались с 2:4 и вышли вперед

«Тампа» и «Каролина» проводят четвертый матч серии Кубка Стэнли. Во втором периоде команды забросили в общей сложности восемь шайб, сыграв со счетом 4:4.
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии