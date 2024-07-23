Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Хлеб "Сайка" - очень простая, но невероятно вкусная выпечка с тонкой, хрустящей корочкой и нежнейшим, пуховым мякишем.
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