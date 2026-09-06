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Анна Завтур вышла замуж за Стаса Иванова: звезда сериала "Лихие" связала жизнь с бывшим супругом Валерии Ланской

Анна Завтур вышла замуж за Стаса Иванова: звезда сериала "Лихие" связала жизнь с бывшим супругом Валерии Ланской

27-летняя артистка театра и кино Анна Завтур оформила отношения с 44-летним постановщиком Стасом Ивановым после нескольких лет романа.

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