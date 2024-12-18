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Мода и Шоу-бизнес

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Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради дала редкий комментарий о брате-затворнике: «Старшая сестра Дракулы»

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради дала редкий комментарий о брате-затворнике: «Старшая сестра Дракулы»

Недавно Сеть взорвали детали жизни 22-летнего наследника Джонни Деппа и Ванессы Паради. Журналисты выяснили, что звездный наследник уже два года тайно работает в модном ливанском ресторане L'Area в квартале Бастилия в Париже.

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