Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради дала редкий комментарий о брате-затворнике: «Старшая сестра Дракулы»

Недавно Сеть взорвали детали жизни 22-летнего наследника Джонни Деппа и Ванессы Паради. Журналисты выяснили, что звездный наследник уже два года тайно работает в модном ливанском ресторане L'Area в квартале Бастилия в Париже.
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