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Газета.ру

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В Волгограде будут судить подозреваемого в расправе на дороге 29 лет назад

В Волгограде будут судить подозреваемого в расправе на дороге 29 лет назад

В Волгограде мужчина предстанет перед судом за преступление, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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