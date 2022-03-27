Стала известна дата боя Алимханулы за пояс WBO

По информации Boxingscene.com, бой за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO между казахстанцем Жанибека Алимханулы (11-0, 7КО) и британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8КО) запланирован на 21 мая.