Стала известна дата боя Алимханулы за пояс WBO

По информации Boxingscene.com, бой за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO между казахстанцем Жанибека Алимханулы (11-0, 7КО) и британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8КО) запланирован на 21 мая.
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