Жители Алтайского края ставят подписи за реальную поддержку российских семей

Собрано более 600 тысяч подписей по всей России По всей России идет масштабная кампания ЛДПР по сбору подписей за реальную поддержку семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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