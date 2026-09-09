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Жители Алтайского края ставят подписи за реальную поддержку российских семей

Жители Алтайского края ставят подписи за реальную поддержку российских семей

Собрано более 600 тысяч подписей по всей России По всей России идет масштабная кампания ЛДПР по сбору подписей за реальную поддержку семей.

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