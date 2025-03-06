«Мои двери открыты»: стилист Байрамов готов помочь Брухуновой сменить имидж

Стилист Омар Байрамов готов помочь Татьяне Брухуновой со стилем, несмотря на их недавний конфликт. Об этом эксперт в сфере моды заявил на закрытом премьерном показе сериала «Между нами химия» в беседе с корреспондентом 5-tv.