«Мои двери открыты»: стилист Байрамов готов помочь Брухуновой сменить имидж

Стилист Омар Байрамов готов помочь Татьяне Брухуновой со стилем, несмотря на их недавний конфликт. Об этом эксперт в сфере моды заявил на закрытом премьерном показе сериала «Между нами химия» в беседе с корреспондентом 5-tv.
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