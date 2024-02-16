Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    Комментарии здравые. Но и наш Президент несколько раз подчёркивал, что информация для образованных,  умеющих думать. ...Путин объясняет а...
  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
  • Владимир Кузнецов
    Лучшее, что он может сделать для человечества, это мучительно сдохнуть.Швейцарская компа...

«Москиты» или «дредноуты»: в каком направлении могут эволюционировать боевые корабли

«Москиты» или «дредноуты»: в каком направлении могут эволюционировать боевые корабли

Потери, которые понес Черноморский флот за два года специальной военной операции на Украине, проводимой преимущественно на суше, вынуждают задаться вопросом, корабли каких типов наиболее актуальны с учетом вызовов современности? Выводы из обидных потерь, как это у нас принято, делаются предельно неоднозначные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх