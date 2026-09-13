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FiNE NEWS

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Поддержка Эммануэля Макрона достигла минимального уровня с 2017 года

Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Ipsos-Bva по заказу газеты La Tribune Dimanche, уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона упал до 16 процентов — минимального значения с момента его избрания в 2017 году.

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