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На Украине предположили скорый призыв в ВСУ каждого 10-го мужчины призывного возраста

На Украине предположили скорый призыв в ВСУ каждого 10-го мужчины призывного возраста

После вступления в силу подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским закона, ужесточающего порядок мобилизации в стране, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) может направиться каждый 10-й мужчина призывного возраста.

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