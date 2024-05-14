На Украине предположили скорый призыв в ВСУ каждого 10-го мужчины призывного возраста

После вступления в силу подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским закона, ужесточающего порядок мобилизации в стране, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) может направиться каждый 10-й мужчина призывного возраста.
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