В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, уличенной в организации и вовлечении в занятие проституцией

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 соучастников, обвиняемых в организации занятия проституцией и вовлечении девушек в эту противозаконную деятельность, которую фигуранты маскировали под массажные салоны.