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Мощный взрыв в Запорожье: последствия и причины под вопросом

Мощный взрыв в Запорожье: последствия и причины под вопросом

В городе Запорожье, временно оккупированном украинскими войсками, произошел взрыв большой мощности. Владимир Рогов сообщил о продолжающемся выяснении его причин и последствий.

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